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195 milyon yıllık mermerde ‘Bismillah’ yazısı

195 milyon yıllık mermerde ‘Bismillah’ yazısı
16.12.2021 10:03

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Antalya'da bir mermer ocağında çıkan mermer plakanın üzerinde ‘Bismillah’ figürü bulundu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderilen mermerin içeriğinde,195 milyon yıllık kalıntıya rastlanırken, taşın ‘doğal’ oluşum olduğuna vurgu yapıldı. Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında olağanüstü bir keşif yapıldı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça ''Bismillah'' yazısıyla aynı olduğu görüldü. İncelenmek için üniversiteye gönderildi Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti. Jurassic dönemdeki deniz canlılarına ait fosiller Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, “Jurassic” dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

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