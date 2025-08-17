PODCAST CANLI YAYIN

19 yaşındaki kadın birinci kattan düştü! O anlar kamerada

Elazığ’da bir kafede oturan 19 yaşındaki kadın, birinci kattan aşağı atladı; olay yerindeki güvenlik kameraları tüm anları saniye saniye kaydetti.

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ
Merkez Valifahribey Caddesi'nde bulunan bir kafede, 19 yaşındaki S.K. arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada aniden oturduğu yerden kalktı ve koşarak birinci kattan aşağı atladı.

YARALI KADININ DURUMU
Park halindeki aracın üzerine ve ardından yere düşen S.K., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDEKİ GÖRÜNTÜLER
Kafenin güvenlik kameraları, S.K.'nin atlama anını ve düşüşünü kaydetti. Görüntüler, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.

