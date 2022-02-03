+18 içerikli videosu sosyal medyada tepki çekmişti! CHP’li Oğuzhan Turan'a rüşvet kurşunu!

Kuşadası Belediyesi’nde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a otel işletmecisi Harun Özekin silahlı saldırıda bulundu. Turan yara almadan kurtulurken, Özekin tutuklandı. Özekin’in saldırıdan önce Facebook’tan “Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı” yazması dikkat çekti. Öte yandan rüşvet aldığı iddia edilen Turan’ın başka vukuatları daha ortaya çıktı. +18 içerikli skandal videosu sosyal medyada dolaşan Oğuzhan Turan’ın Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi adına konuşmayı yapması da büyük tepki çekmişti.