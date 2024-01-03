17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu hastane önüne bıraktı! "Hanginize sıkayım diyor, benim kızımda patlıyor"

İstanbul Fatih'te yılbaşı kabusa döndü. Ercan D. isimli bir şahıs yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladığı iddia edildi. Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş." dedi.