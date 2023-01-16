17 yaşındaki genç dayısına ateş etti, annesini vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı. Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.