16 kişiyi dolandıran ATM faresi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esenyurt’ta ATM’lere dadanan bir dolandırıcı, kendine has yöntemiyle onlarca vatandaşın parasını çaldı. Önce kartı sonra parayı veren ATM’leri mesken tutan şahıs, “ATM bozuk." diyerek ortalığı karıştırdı. Vatandaşın gitmesinin ardından ise paraları alan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Esenyurt Meydanı’nı mesken tutan ATM faresi, onlarca vatandaşı kendine has yöntemiyle kandırdı. Önce kart sonra para veren ATM’lerde, vatandaşlara para çekecekmiş gibi yaklaşan Necati Ö. (37) isimli dolandırıcı, yardım etme bahanesiyle kargaşa çıkarttı. Ardından ise “Bu ATM bozuk” diyen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşı, kartını vererek başka bankamatiğe yolladı. Aradan geçen saniyelerde ATM’ye geri dönen şahıs, vatandaşların parasını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anları ise bankamatiklerin kamerası saniye saniye kayıt altına aldı.