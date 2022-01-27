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150 pazar esnafının tezgâh açtığı pazar yerinin çatısı çöktü

150 pazar esnafının tezgâh açtığı pazar yerinin çatısı çöktü
27.01.2022 17:13

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Samsun’un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı kar yığınına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 150 esnafın tezgâh açtığı pazar alanı kullanıma kapatıldı. Samsun’un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası kar yığınına dayanamayarak çöktü. Tamamı demirden oluşan çatı, gün içerisinde eğilmeye başladıktan sonra polis ve zabıta ekipleri bölgeyi abluka altına alarak alanı kullanıma kapattı. 3 bin metrekare alana kurulu olan kapalı pazar yerinin çatısı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 150 pazar esnafının tezgâh açtığı alanda, olayın gündüz yaşanmaması ise muhtemel facianın önüne geçti.

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