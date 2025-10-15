PODCAST CANLI YAYIN
15 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, dehşete düşüren kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Emre Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre El, yönetimindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki 06 AL 9820 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak durabilirken diğeri ise şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Emre El, A.A.K. (14), A.S. (15) ve M.K.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Emre El yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde otomobillerin çarpışması ve ardından savrularak şarampole girmeleri yer alıyor.

