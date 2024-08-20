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140 gündür bisikletle gezen Danimarkalı çiftin durağı Diyarbakır oldu
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140 gündür bisikletle gezen Danimarkalı çiftin durağı Diyarbakır oldu

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 10:49   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 10:49

Charlotte Eliassen ve Jesper Vendelbo, 1 Nisan’da Danimarka’dan yola çıkarak dünyayı gezme kararı aldı. 140 gündür pedal çevirerek gezen çiftin durağı Diyarbakır oldu. Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gelen çift, tren ile Ankara ve Eskişehir’i gezmeyi planlarken gezilerine Asya’dan devam edecekler. Jesper Vendelbo, 1 Nisan’da Danimarka’dan başladıklarını, 140 gündür bisiklet sürdüklerini söyledi. Diyarbakır’dan Ankara ve Eskişehir’e trenle yol alacaklarını belirten Vendelbo, daha sonra yarım yıl boyunca Asya’dan devam edeceklerini ifade etti.

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