14 yaşındaki çocuğun üstüne beton korkuluk düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evine girmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğun kafasına üst kattan beton korkuluk düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

