137 gün Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

137 gün Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen ve yakın bir süre önce 6 metrelik özel teknesiyle denizde kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarı mesajıyla, Porto Riko açıklarında Türk denizcilerin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan sosyal medyadaki paylaşımında, Tekneyi kurtarmamızı istediler. Amerikan Sahil Güvenliği'nden gelen mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz, en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik.' Hemen, gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp parlayan aynaya doğru yöneldik. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik, o da bota kendini tamamen kapattı. 200 metrelik ince halatın bir kısmını 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik. Adam çok yorgun, bitkin görünüyordu, hemen su, çikolata verdik. Kan şekeri yerine gelsin diye ve tansiyonunu ölçtük dedi. Gemi kaptanı Necati Doğan o anları ve özel tekneyi sosyal medya hesabındaki görüntülerle paylaştı.