Haberler Video 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri neler?

13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri neler?

11.12.2019 15:15

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in 13 Aralık kataloğunda televizyon, elektrikli süpürge, fanlı ısıtıcı, elektrikli sıcak su torbası, fenerli ışıldak, erkek mont, erkek kışlık gömlek dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra züccaciye ve tekstil ürünleride dikkat çekenler arasında. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? İşte BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...


13 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları