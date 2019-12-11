13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in 13 Aralık kataloğunda televizyon, elektrikli süpürge, fanlı ısıtıcı, elektrikli sıcak su torbası, fenerli ışıldak, erkek mont, erkek kışlık gömlek dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra züccaciye ve tekstil ürünleride dikkat çekenler arasında. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? İşte BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
13 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
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