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112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında böyle görüntülendi

112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında böyle görüntülendi
19.02.2023 17:05

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş'a komşu şehir Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin deprem anında yaşadıkları paniğe rağmen görevlerine devam etme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depremi 11 ili etkiledi. Depremin merkez üssüne komşu şehir Osmaniye'de ise 339 yapı yıkıldı 991 kişi ise hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de vefakar sağlıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki o anları da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görünler de sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği yer aldı. Özellikle deprem anında 2 personelin çağrılarını sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürmeye çalışması dikkat çekti.

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