100 kilo hurda gazeteden dev ejderha yaptı

Heykel ve kalıp ustası Burhan Yılmaz, farklı malzemelerden çeşitli heykeller yapıyor. Usta bu defa 100 kilo hurda gazeteden 3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı, bu maketin yapımı ise yaklaşık 60 gün sürdü. Özel sipariş üzerine yapılan ejderha maketi bittiğinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek. Yılmaz, geri dönüşümden yaptığı hayvan maketleriyle hem malzeme ücretinden tasarruf ederken aynı zamanda da çöpe gidecek eşyaları ekonomiye kazandırmış oluyor.