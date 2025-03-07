10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 18:09

Tekirdağ Çorlu'da 10 gündür haber alınamadığı öne sürülen Feyzullah Şeker, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yakınlarının 10 gündür kendisine ulaşamadığı belirtilen Feyzullah Şeker için Alipaşa Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'taki adresine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. 64 yaşındaki Feyzullah Şeker, evinde hareketsiz şekilde bulundu ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Şeker'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölüm sebebiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.