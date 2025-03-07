PODCAST CANLI YAYIN
10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!
Haberler Yaşam Videoları

10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 18:09

Tekirdağ Çorlu’da 10 gündür haber alınamayan Feyzullah Şeker, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Çorlu'da 10 gündür haber alınamadığı öne sürülen Feyzullah Şeker, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yakınlarının 10 gündür kendisine ulaşamadığı belirtilen Feyzullah Şeker için Alipaşa Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'taki adresine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. 64 yaşındaki Feyzullah Şeker, evinde hareketsiz şekilde bulundu ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Şeker'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölüm sebebiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı! Saldırgan yakalandı
07.03.2025Cuma
Yüksekova’da araç dereye uçtu: 1 yaralı 1 kayıp!
07.03.2025Cuma
Kadirli'de kaza: 3 ölü!
07.03.2025Cuma
Çorlu’da balkon faciası: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
07.03.2025Cuma
Atatürk Havalimanı'nda trafo patlaması: 1 ağır yaralı!
07.03.2025Cuma
Bunlar da Var
İşte Ece Gürel’in yıllar önce katıldığı yarışma programı | VİDEO 02:31
İşte Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı yarışma programı
07.03.2025Cuma
Ece Gürel’in bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi 02:57
Gürel'in bulunduğu anlar kamerada
06.03.2025Perşembe
Mimar Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu! 01:41
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!
07.03.2025Cuma
İsrailli fenomenlerden skandal akım! Gazzelilerle böyle alay ettiler: İşte o görüntüler 01:53
İsrailli fenomenlerden skandal akım!
07.03.2025Cuma
CANLI YAYIN