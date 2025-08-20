1 ölü 3 yaralı! Gaziantep’te zincirleme trafik kazası
Gaziantep-Nurdağı karayolunda iki otomobil ve bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Takla atan araç tarlaya savruldu.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA
Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu minibüsü ile 07 CCK 435 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
TAKLA ATAN ARAÇ TARLAYA SAVRULDU
Çarpışmanın ardından 46 DL 182 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptıktan sonra taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan Zeynep Demir (64) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
CENAZE VE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.