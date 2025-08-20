1 ölü 3 yaralı! Gaziantep’te zincirleme trafik kazası

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu minibüsü ile 07 CCK 435 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

TAKLA ATAN ARAÇ TARLAYA SAVRULDU

Çarpışmanın ardından 46 DL 182 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptıktan sonra taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan Zeynep Demir (64) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

CENAZE VE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.