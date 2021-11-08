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1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 12 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hidayet Ö. yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular da camlar kırılarak dışarı çıkartıldı.

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