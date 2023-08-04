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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 17:58

1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi!

Ağustos ayının ilk 4 gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının 1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. 12 göçmen kaçakçılığı olayında 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 şüpheli/organizatörden 12'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 9 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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