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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 21:08 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 21:59

▶️ Zonguldak’ta trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi: 1 yaralı

Zonguldak’ta iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı. Kazaya karışan taraflardan A.C., diğer araç sürücüsü B.K.,’ye otomobilin içindeyken saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan B.K., ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada sürücüsü öğrenilemeyen Renault marka 67 NU 087 plakalı araç ve B.K. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobille çarpıştı.

Maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kazaya karışan taraflardan A.C., diğer araç sürücüsü B.K.,'ye otomobilin içindeyken saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan B.K., ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmabaşlattı.

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