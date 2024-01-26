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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 23:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 23:47

▶️ Trafikte makas atarak seyreden araç sürücüsü kamerada!

Esenyurt'ta trafikte makas atarak seyreden sürücü, polis ekiplerince tespit edilerek 16 bin 905 lira ceza kesildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem başlatıldı.

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde 25 Ocak günü makas atarak trafikte seyreden sürücüyü başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen K.C.C. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik "makas atmak suçundan 6 bin 439 lira, "öndeki aracı yakın takip" suçundan 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "yönetmeliğe aykırı plaka" suçundan 2 bin 647 lira, "abart egzoz" suçundan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 16 bin 905 lira idari para cezası kesildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem başlatıldı.

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