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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:19

▶️ Tekirdağ'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki gencin geçi şekilde yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada Kayra Güner (17) idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görülüyor.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam 17:20'de Edirne - Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerinde kalan Marmaracık ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Kayra Güner (17) idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobil araçlar ışıklı kavşakta yavaşladığı sırada önündeki kamyona arkadan çarptı.

Otomobil kazada hurda yığınına dönerken sürücü araçta sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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