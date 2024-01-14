▶️ Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: “Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın”

Giresun'un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Son görev yeri olan Kuzey Irak'ta çekildiği ileri sürülen videoda, silah arkadaşları "Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" diye mesaj verirken, bir mesajınız var mı sorusuna, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, "Yok kardeşim" diye cevap veriyor.