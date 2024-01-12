SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 21:21

▶️ Şantiyede korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay’ın Defne ilçesinde köy evleri şantiyesinde meydana gelen yangında işçilerin kaldığı 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Alevlerin konteynerleri sardığı dehşet anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde meydana geldi. K öy evleri şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Jandarma ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Alevlerin konteynerleri sardığı dehşet anları cep telefonuna yansırken yangında15 konteyner kullanılamaz hale geldi. İşçiler, duman kokusu üzerine konteynerleri boşalttıklarını dile getirdiler.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Kayseri'de 3'ü TIR 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
12.01.2024Cuma
▶️ Beykoz’da 'drift' yapan sürücüye ceza yağdı!
12.01.2024Cuma
Fon davasında yüzleşme! Seçil Erzan hakim karşısında tek tek anlattı
12.01.2024Cuma
▶️ Seçil Erzan'a tehdit edildiği iddia edilen video soruldu: "O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler"
12.01.2024Cuma
▶️ Erzurum merkezli 10 ilde 'sazan sarmalı' operasyonu!
12.01.2024Cuma
Bunlar da Var
SON DAKİKA SSK BAĞKUR EMEKLİ HABERİ: Emekliye ZAM çalışması haftaya kabineye geliyor! Kabine emekliye ek zammı görüşecek! 02:00
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! Tarih verildi!
12.01.2024Cuma
Demet Akalın canlı yayında Seda Sayan’ın mesajını ifşa etti 01:37
Demet Akalın canlı yayında Seda Sayan’ın mesajını ifşa etti
12.01.2024Cuma
Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı 03:08
Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı
12.01.2024Cuma
🔴 EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Kabine’de ele alınacak” 01:04
“Emekli maaşlarına ilişkin çalışma Kabine’de ele alınacak”
12.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA