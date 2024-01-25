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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 23:41

▶️ Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisinin feci ölümü kamerada!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. İşçinin feci şekilde hayatını kaybettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban kırsal Mahallesinde yaşandı. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Mahsun Kurt'un elindeki demir kalıp yüksek gerilim hattına çarptı. Akıma kapılan işçi, ikinci kattan yere düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ OLAY KAMERAYA YANSIDI

İşçinin elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SON VİDEOSUNU ÇEKTİ

Öte yandan işçinin son çektiği video da ortaya çıktı. Hayatını kaybettiği inşaatın üzerinde kendi görüntüsü ile birlikte inşaat ve çevrenin görüntülerini çeken Kurt'un bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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