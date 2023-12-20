🚗 Samsun'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden Dursun Ali Ay, hasta olan eşi Ayfer Ay'ı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp eşinin gözüne iğne yaptırıp evlerine dönmek için yola çıktılar. Dursun Ali Ay idaresindeki 52 LN 557 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerinden katı atık toplayan yaya Gazi Güleç ve çöp konteynerine ve ardından da Bahri Uğurlu idaresindeki 55 BOZ 11 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya Gazi Güleç, çöp konteyneri ve şahsın yanındaki bisiklet yol kenarına fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Ali Ay, eşi Ayfer Ay ve yaya Gazi Güleç yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaya Gazi Güleç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Otomobil sürücüsü Dursun Ali Ay, kendisine bir kamyonun çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.