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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 21:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 22:32

▶️ Samsun'da ilginç olay! Irmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahe Mahallesi Irmak Caddesi Mert Irmağı kenarında saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan S.Y.Ç.(42) her iki bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken, kanlar içinde kalan S.Y.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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