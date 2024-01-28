▶️ Otomobilin aynasını kırıp kaza yapan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı!

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp aynasına eliyle vurarak kırdıktan sonra aynı yönde ilerleyen taksiye çarparak takla attı.

Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen ve olayı gören otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla altında kalmaktan kurtuldu. Olay anları ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, motosiklet sürücüsü Umut O.'yu gözaltına aldı.

Tehlikeli şerit değiştirmekten bin 506 lira, yakın takipten 609 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 886 lira ceza yazılan Umut O. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem başlatıldı.