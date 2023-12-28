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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:46 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:51

🚗 Mersin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de 34 TC 6526 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarından Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde iken Demokrasi Kavşağına girdiği sırada, sürücüsünün kontörlünden çıkarak önce orta refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı. Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 yaşındaki Mehmet Filiz ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

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