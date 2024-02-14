▶️ Manisa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kameraya böyle yansıdı

Alaşehir - Sarıgöl karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı. Saat 17.30 sıralarında İ.Ç. (19) yönetimindeki 35 MHZ 12 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen İ.K. (46) yönetimindeki 34 FJH 092 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 35 MHZ 12 plakalı otomobil şarampole uçarken, kazada 34 FJH 092 plakalı otomobil sürüsü İ.K. ve yanında yolcu konumunda bulunan İ.M. (41) ile diğer otomobil sürücüsü İ.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın görgü tanığı olan bir vatandaş şunları söyledi: "Karşı yönden gelen araç, karşı şeride geçmiş, iki araç kafa kafaya çarpışmış. Yaralıların durumları ağır." Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.