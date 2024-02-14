SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 22:57 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 23:05

▶️ Manisa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kameraya böyle yansıdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil karşı şeride geçerek bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. İşte o korku dolu anlar...

Alaşehir - Sarıgöl karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı. Saat 17.30 sıralarında İ.Ç. (19) yönetimindeki 35 MHZ 12 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen İ.K. (46) yönetimindeki 34 FJH 092 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 35 MHZ 12 plakalı otomobil şarampole uçarken, kazada 34 FJH 092 plakalı otomobil sürüsü İ.K. ve yanında yolcu konumunda bulunan İ.M. (41) ile diğer otomobil sürücüsü İ.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın görgü tanığı olan bir vatandaş şunları söyledi: "Karşı yönden gelen araç, karşı şeride geçmiş, iki araç kafa kafaya çarpışmış. Yaralıların durumları ağır." Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Taksi gişelerdeki beton bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı
14.02.2024Çarşamba
Selin vurduğu Antalya'da yıldırımın düştüğü anlar kamerada
14.02.2024Çarşamba
Karabük'te hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 4 yaralı
14.02.2024Çarşamba
Ankara’da gözüne kestirdiği 140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada
14.02.2024Çarşamba
Erzincan'da toprak altında kalan 6 işçinin kimliği belirlendi
14.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Yeşilçam güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! 01:00
Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son haline bakın!
14.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da! 08:16
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da!
14.02.2024Çarşamba
Erzincan’daki maden sahasının drone görüntüleri ortaya çıktı! Felaketten önce böyle görüntülendi 01:16
Felaketten önce böyle görüntülendi
14.02.2024Çarşamba
AK Parti Programına Saldırı: Ebru Güneş’in vurulduğu saldırıdan yeni görüntü! Aziz Yeniay neden hedef alındı? 10:22
Ebru Güneş'in vurulma anından yeni görüntü!
14.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA