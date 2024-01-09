▶️ Malatya'da çakmak gazı çeken 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Olay, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beylerderesi parkı mevkiine beraberinde M.K. ve E.D.N. ile birlikte giden T.E.T. (18) burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılan T.E.T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş çakmak tüp bulundu. Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşında küçük oldukları belirtilen M.K. ve E.D.N ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.