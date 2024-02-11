SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 17:44

▶️ Konya'da korku dolu anlar! Taraflar buluştu, silahlar konuştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 1 kişi bacaklarından yaralandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden ötürü husumet bulunan Harun K. ile Sefer Ö. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun K., Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Açılan 4 el ateş sonrası Harun K., bacaklarından yaralandı. Zanlı olaydan sonra kaçarken, Harun K., yaralı halde bindiği kendi aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesine gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Harun K., Konya'ya sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kasası açık kamyonetle yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediler! O anlar kamerada
11.02.2024Pazar
Sancaktepe’de kokoreççiye silahlı saldırı kamerada: 3 yaralı
11.02.2024Pazar
Bursa’da direksiyonda uyuya kalan soför kazaya neden oldu
11.02.2024Pazar
Eyüpsultan’da ilginç hırsızlık kamerada: Mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı
11.02.2024Pazar
▶️ Karabük'te asker uğurlamasında yolu kapatıp böyle 'drift' attılar!
10.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti 01:14
▶️ AK Parti'nin acı günü!
11.02.2024Pazar
AK Partili Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! 00:33
Silahlı saldırıda yeni görüntü!
11.02.2024Pazar
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı! 00:51
Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de
11.02.2024Pazar
▶️ Erman Toroğlu yorumladı! Başakşehir’in sayılmayan golündeki ofsayt kararı doğru mu? 01:27
▶️ Başakşehir’in sayılmayan golündeki ofsayt kararı doğru mu?
11.02.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA