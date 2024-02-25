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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 19:13

▶️ Konya'da dehşet! 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya’da bir kişi, masa üzerine bıraktığı tabancasını oynamak için alan 9 yaşındaki yeğeninin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen İzzet U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan aile yakınlarını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan, olayın zanlısı 9 yaşındaki çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı. Hayatını kaybeden İzzet U.'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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