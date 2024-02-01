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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 22:14 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 22:24

▶️ Kocaeli'de fabrikada rehine krizi! Saldırganın paylaşımları ortaya çıktı

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek 7 çalışanı rehin aldı. Şüphelinin duvara sprey boyalarla da "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü. Olayın yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi. Rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi." ifadelerini kullandı.

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