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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 18:24

▶️ Kırklareli'de hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde öldü! İşte o anlar

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Melek Kuşku (36) hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o korku dolu anlar...

Kaza öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Özgür ve Salanik Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku'ya, dönüş yapan A.K.'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kuşku, kamyonun altında kalırken, sürücü olayı fark etmeyip bölgeden uzaklaştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuşku'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kuşku'nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin kaza sonrası ulaştığı kamyon şoförü A.K., gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamyonun cadde üzerinde dönüş yapmak için durduğu, bu sırada Melek Kuşku'nun kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istediği görülüyor. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle Kuşku kamyonun altında kalıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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