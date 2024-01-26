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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 21:05

▶️ Kayseri’de iş yerlerinden 'forklift' çalan şahıs kamerada!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

"HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA"

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kayıt edildi.

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