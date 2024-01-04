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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 19:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 22:03

▶️ Kayseri'de feci kaza! 3 TIR birbirine girdi! Yaralılar var

Kayseri'de bir TIR makaslayarak karşı yola geçti ve 3 TIR birbirine girdi. Feci kazada 3 kişi yaralandı ve ortalık savaş alanına döndü. İşte o anlar...

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu İncemağara Mevkii'nde meydana gelen kazada; makaslayarak karşı şeride geçen tıra 2 tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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