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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 18:53 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 18:56

▶️ Kayseri'de DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı!

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-49’ operasyonları çerçevesinde Kayseri’de 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda, genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak 'Kahramanlar-49' operasyonları gerçekleştirildi. Kayseri'de de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalanırken, bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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