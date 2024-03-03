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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 20:07 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 20:07

▶️ İzmir'de korku dolu anlar: 3 milyonluk tekne alevlere teslim oldu

İzmir'in Urla ilçesinde, 3 milyon lira değerindeki teknede patlama meydana geldi. Tekne alev topuna dönerken, teknede bulunan ve vücutlarında yanıklar oluşan tekne sahibi ile arkadaşı denize atladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı'nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T. T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine adrese deniz polisi, İtfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Polyester tekne alevlere teslim olurken, ihbar üzerine gelen İtfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, denize atlayan tekne sahibi ile arkadaşının vücutlarında yanıklar oluştuğu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılrak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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