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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 21:59

▶️ İzmir’de ev alevlere teslim oldu: Tüp bomba gibi böyle patladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında evdeki tüpler patladı, ortalık alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi 1615/7 sokaktaki evde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, yan tarafta bulunan evin çatısına sıçradı. Ardından alevler kısa sürede iki evi de sararken, yangının etkisiyle alevlerin sıçradığı ikinci evin içerisinde bulunan tüpler patladı. Alevlerin hızla sardığı evden yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Evi yanan kadının ablası Birsel Yurttaş, "Burada ateş yanıyordu. Oradan kardeşimin evine sıçradı. Ardından tüp patladı ve alevler çoğaldı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Fakat diğer evden sıçradığını biliyorum. Tüm eşyalarımız gitti. Çok kötüydü. Burası kız kardeşimin evi" dedi.
Yangında evi yanan Erdoğan Samancı ise, "Çok perişan oldum. Bütün eşyalarım yok oldu. Tek başıma yaşıyorum. Diğer evden çıkan yangın benim binaya sıçradı. Yetiştim ama geç kaldım. Onlar evi kapatmışlar, içeriye giremedim. Komple alev aldı. Bütün eşyaları yeni almıştım" diye konuştu.
Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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