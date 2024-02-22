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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 23:12 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 23:12

▶️ İstanbul genelinde 'huzur' uygulaması denetimi yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu. İstiklal Caddesi'nde eş zamanlı yapılan denetimlerde ise caddesi girişine denetim noktası kuruldu. B bölge güven tim personelleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan denetimde, İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Saat 20.00'da başlayan denetimlerin 23.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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