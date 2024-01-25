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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 21:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 22:11

▶️ Isparta’da 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde elektrik kablosunun yola sarkması sebebiyle, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri yol güvenliğini alarak kontrollü geçiş sağladı. Kazaya neden olan elektrik hattı ekiplerin müdahalesi sonucu direğe bağlanırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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