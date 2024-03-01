SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 18:35 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 18:35

▶️ Hatay'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yayanın minibüsün altında ezilerek can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı
01.03.2024Cuma
▶️ Kayseri’de evin gizli bölmesinde saklanan kadın polisten kaçamadı | O anlar kameraya böyle yansıdı...
01.03.2024Cuma
▶️ Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 1 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
01.03.2024Cuma
▶️ Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
01.03.2024Cuma
Yaren Leylek 13. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştu
01.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Belçim Bilgin’den Yılmaz Erdoğan itirafı! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu” 00:21
▶️ Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı!
01.03.2024Cuma
▶️ Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük MAÇ ÖZETİ ⚽️ Ziraat Türkiye Kupası 🏆 09:01
▶️ Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük (MAÇ ÖZETİ)
01.03.2024Cuma
Banu Alkan’dan bomba ‘’bebek’’ itirafı: Ünlü bir şarkıcının yüzünden 01:47
▶️ Banu Alkan’dan bomba ‘’bebek’’ itirafı
01.03.2024Cuma
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan bomba sözler: “Konuşursam yer yerinden oynar” 01:41
▶️Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan bomba sözler
01.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA