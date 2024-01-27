▶️ Göktürk’te sır ölüm! Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucu cansız bedenin 4 gün eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık olduğunu tespit etti.

"OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.