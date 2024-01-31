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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:33

▶️ "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin ölü bulundu! “Cenazeyi Diyarbakır'da toprağa vereceğiz"

Son dakika haberi! Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te kendi çay ocağında ölü bulundu. Olay eczacı komşusunun ihbarı üzerine ortaya çıktı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şahidi olan komşunun ifadesi ortaya çıkarken katilin kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattığı belirlendi. Öte yandan Pişkin akrabası cenazenin nereden kaldırılacağını açıkladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Pişkin'i öldüren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"CENAZEYİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERECEĞİZ"

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Bende bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır" diye konuştu.

"BAZEN TELEFONU MEŞGULE ATIYORDU"

Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli" dedi

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