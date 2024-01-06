PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 16:53

▶️ Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta aracını sokağa park eden 21 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden isabet alan K.F.T., ağır yaralanırken, olay ile ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta aracıyla duran K.F.T (21) 'nin yanına yaklaştı. Aracının ses sistemiyle uğraşmak üzere kenara çeken K.F.T'yi gören yüzü kapalı saldırgan, silahını çekerek K.F.T'nin aracına kurşun yağdırdı. Ensesinden yaralanan K.F.T aracını birkaç metre ileriye götürebildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.F.T., hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Trafikte dehşet anları: Tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
06.01.2024Cumartesi
▶️ Bursa'da mide bulandıran görüntü: Benzin istasyonunda 'sucuk yıkayan' 3 kişi yakalandı
06.01.2024Cumartesi
▶️ Batman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada!
06.01.2024Cumartesi
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem! 6 Ocak 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
06.01.2024Cumartesi
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem! 6 Ocak 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
06.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Geri sayım! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller 01:17
12 büyükşehir 16 il!
06.01.2024Cumartesi
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor! 01:49
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor!
06.01.2024Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul’da görüşüyor! İşte masadaki konular 03:24
Kritik zirve
06.01.2024Cumartesi
Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer sözünü kestiği Filistinli siyasetçiye canlı yayında bağırıp çağırdı 01:27
İngiliz spiker sınırı aştı
06.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA