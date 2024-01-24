▶️ Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'silahlı kavga' kamerada!

Esenyurt'ta dün bir kafede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıların da ifadesini aldı. Zanlılardan O.Y ve A.K.'nin yüksek kar vaadiyle tanıdıklarından topladığı yaklaşık 12 milyon TL'yi borsa ve kripto para piyasasında kaybettiği belirlendi.

Dün akşam tarafların Esenyurt'ta bir kafede uzlaşmak için toplandı ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O.K. ve A.K.'nin aralarında bulunduğu 5 zanlı ile birlikte olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.