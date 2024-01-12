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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 18:45

▶️ Erzurum merkezli 10 ilde 'sazan sarmalı' operasyonu!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık faaliyetleri yapan bir şebekeden 6 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, Erzurum merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin lüks rezidanslarda sahte ilanlarla alıcıları ve satıcıları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon sonucunda tabanca, dolar, cep telefonu ve banka kartları ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Erzurum merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takipli dosya kapsamında, tespit edilen şüpheli şahısların, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, kiraladıkları lüks rezidanslarda oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, ağlarına düşürdükleri alıcı ve satıcı vatandaşları "Sazan sarmalı" yöntemiyle noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları, ayrıca hesaplarına gelen paraları kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Bu yöntemle ülke genelinde çok sayıda vatandaşı dolandırarak 6 milyon Türk Lirası'ndan fazla haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 66 ekip 135 personelin katılımı ile eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Şüpheli şahıslardan örgüt yöneticileri ve bu şahıslara bilinçli olarak banka hesaplarını ve telefonlarını kullandıran şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan ev ve iş yeri aramalarında "1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 ABD doları, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, başka isimler adına düzenlenmiş çok sayıda banka kartı, para gönderimlerine dair banka dekontları ve flaş bellekler" ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Erzurum Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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