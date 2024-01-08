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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:36

▶️ Denizli'de eğlence mekanı önünde 'pompalı' dehşet kamerada!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir eğlene mekanının önünde yaşanan gençlerin pompalı tüfekli kavgasına ait görüntüler dehşete düşürdü. Silahın peş peşe ateş edildiği kavga, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İşte o anlar...

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çalışmalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavganın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, hızlıca bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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