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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 22:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 22:10

▶️ Büyükçekmece’de 11'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti!

Büyükçekmece’de yaşadığı binanın 11. kat apartman boşluğundan yere düşen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Düşen çocuğun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin 16 katlı dairesinde yaşayan 13 yaşındaki Batuhan Şahin isimli çocuk, 11'inci kattan apartman boşluğundaki pencereden yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırılırken, Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Düşen çocuğun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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