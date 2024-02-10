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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 00:39 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 01:23

▶️ Bursa'da feci kaza kamerada: Aniden yola çıkan bisikletteki 2 gence minibüs çarptı

Bursa’da yola aniden çıkan bisiklete yolcu minibüsü çarptı. Kazada, bisiklet üzerinde bulunan 2 arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. İşte o korku dolu anlar...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla Sokak'tan Mümin Gençoğlu Caddesi'ne aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

Çarpmanın etkisiyle, B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Bisiklet sürücüsü B.A doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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